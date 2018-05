Badania Bitdefender: Co czwarty dom w miejskiej aglomeracji posiada technologię SMART

Według badania przeprowadzonego przez Bitdefender, 28 procent rumuńskich domów w miastach ma minimum cztery inteligentne urządzenia łączące się z internetem.

Inteligentne urządzenia należące do gospodarstw domowych obejmują dzisiaj nie tylko laptopy, tablety, telefony, komputery ale też urządzenia nowej generacji, takie jak inteligentne telewizory, inteligentne zegarki, termostaty bezprzewodowe, kamery internetowe, systemy dostępu do domu, konsole do gier, lodówki, pralki i klimatyzatory podłączone do Internetu , przełączniki i oświetlenie, gniazdka prądu lub czujniki ruchu.

Inteligentne telewizory są obecne w jednym na trzy domy, będąc najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem po smartfonach, laptopach i tabletach. Jest to również najczęściej używane urządzenie online, wyprzedza tradycyjne komputery stacjonarne, elektroniczne nianie i inteligentne zegarki.

Czterech na dziesięciu właścicieli smartfonów twierdzi, że używa urządzenia do przeglądania Internetu, ale mniej niż jedna trzecia z tych osób ma na swoim urządzeniu oprogramowanie zabezpieczające przed zagrożeniami cybernetycznymi. Mimo że używają smart TV codziennie, połowa ich właścicieli twierdzi, że nigdy nie aktualizowali swojego systemu operacyjnego, większość z nich tłumaczy takie zachowanie, brakiem czasu (40 procent), nie wiedzą (23 procent) lub nie widzą sensu aktualizacji tych systemów (18 procent).

W przypadku braku jakiejkolwiek formy ochrony nasz smart TV jest narażony na liczne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym kradzież danych osobistych, utratę prywatności lub transgraniczne ataki IT.

Zobrazujemy jeden przykład dla uzmysłowienia problemu: Infekcja ransomware blokuje ekran telewizora

i prosi ofiarę o przywrócenie go do optymalnej pracy. Atakujący, którzy znajdą zagrożony telewizor, mogą przejąć nad nim kontrolę i mogą korzystać z czujników urządzenia (mikrofon lub kamera) w celu zebrania dźwięku i obrazu z domu właściciela. Duża sieć zdalnie sterowanych telewizorów może być wykorzystywana przez cyberprzestępców do organizowania ataków DDoS. Ataki te polegają na równoczesnym dostępie dużej liczby urządzeń do strony internetowej, co prowadzi do jej zawieszenia. Atakujący następnie prosi właściciela witryny o pieniądze, aby przerwać atak i pozwolić na wznowienie pracy.

„Użytkownicy często zapominają, że inteligentne telewizory są tak samo podatne na ataki jak każdy inny sprzęt taki jak telefon lub laptop. Dlatego należy przeprowadzać regularne aktualizacje systemu i dbać o to, żeby hasła dostępu miały odpowiedni poziom złożoności. Po zainfekowaniu te urządzenia mogą spowodować poważne szkody dla użytkowników. Najgorsze jest jednak to, że mogą stać się narzędziami inwigilacji domowników”, komentuje Mariusz Osiński, inżynier techniczny z firmy Marken, która jest oficjalnym przedstawicielem marki Bitdefender w Polsce.

W konsekwencji 46% Rumunów obawia się, że potencjalny napastnik może przejąć kontrolę nad ich urządzeniami, z których korzystają codziennie, zgodnie z poprzednim badaniem.

W lutym specjaliści ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego Bitdefender zidentyfikowali dziesiątki tysięcy inteligentnych gadżetów w sieci, odległych od atakujących, zdolnych do szybkiego infekowania każdego wrażliwego urządzenia i szpiegowania prywatnego życia ofiary. Badanie HNS wykazało zwiększony poziom złożoności i nowy sposób kradzieży danych osobowych, idealnych do szantażu. Sieć kontrolowana przez atak osiągnęła ponad 45 000 zainfekowanych terminali w ponad 100 krajach.

Badanie iSense Solutions zostało przeprowadzone w 2017 roku i zostało zlecone przez firmę Bitdefender na grupie osób w Rumunii.