Inteligentny dzwonek „Ring” zagraża prywatności swoich użytkowników

Problem prywatności został wykryty w styczniu przez anonimowego użytkownika z Miami, który był szpiegowany przez kilka miesięcy. Inwigilującym był ex-partner, który miał aplikację na swoim telefonie. Mimo że hasło zostało zmienione dwukrotnie po ich rozstaniu, usterka dzwonka nadal pozwalała na dostęp do wideo i pobieranie danych, nie wymagając od użytkownika ponownego zalogowania się.

„To kolejny przypadek poważnej luki w zabezpieczeniach urządzeń typu SMART. Ostatnie wydarzenia dowodzą, że infrastruktura Internetu Rzeczy jest jedną z najbardziej narażonych na ataki warstw środowiska IT, komentuje Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender w firmie Marken, „tego rodzaju luka to doskonała okazja dla cyberprzestępców, dla których potencjalne zyski z ataków na domostwa wykorzystujące technologię SMART rosną.”

Błąd bezpieczeństwa został opublikowany przez portal The Information. Ring ogłosił w styczniu, że usterka została naprawiona. Jednak bezpieczeństwo urządzenia jest nadal wątpliwe, ponieważ zmiana hasła nie synchronizuje się w czasie rzeczywistym z aplikacjami i może trwać nawet 24 godziny, co potwierdza CEO Jamie Siminoff. Powiedział on również, że aktualizacje spowolnią działanie aplikacji, jeśli zostaną zaimplementowane natychmiast.

„Ring ceni zaufanie, jakim darzą nas sąsiedzi. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa klientów i ich danych”, powiedział Ring w oświadczeniu, „Zdecydowanie zalecamy, aby klienci nigdy nie udostępniali swojej nazwy użytkownika ani hasła. Zamiast tego powinni dodawać członków rodziny i innych użytkowników do swoich urządzeń za pośrednictwem funkcji „Współdzielonych użytkowników”. W ten sposób właściciele mają kontrolę nad tym, kto ma dostęp do urządzenia i mogą w razie potrzeby natychmiast go usunąć . Nasz zespół podejmuje dodatkowe kroki w celu dalszego usprawnienia procesu zmiany hasła.”

Amazon kupił Ring w lutym za 1 miliard dolarów, jako część planu wejścia na rynek inteligentnych urządzeń dla domu.