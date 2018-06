Bitdefender powstał w Bukareszcie w Rumunii i działa nieprzerwanie od 2001 roku. W tym też mieście nadal znajduje się ich siedziba oraz laboratoria badawcze, mimo tego, iż posiadają biura w USA w Santa Clara CA.

„Połączenie dwóch platform na pewno wzmocni, i tak silną już, pozycję Bitdefendera”, komentuje Michał Węglowski z firmy Marken, która jest oficjalnym przedstawicielem marki Bitdefender w Polsce, „partnerstwo strategiczne między Bitdefenderem a Nutanix trwa już około dwóch lat i teraz jesteśmy świadkami jak współpraca między tymi firmami daje pierwszy poważny plon”

" Przez ostatnie osiem lat nasze skupienie było kierowane na zabezpieczenia centrów danych" - powiedział Andrei Florescu, kierownik ds. Produktów w centrum danych w Bitdefender. "Nutanix jest młodszym graczem na rynku, ale trafił w niszę i zbiera jego znaczną cześć. Ustaliliśmy, że jest to doskonała firma, z którą można współpracować i w ten sposób nawiązaliśmy kontakt. Pracujemy nad połączeniem naszych narzędzi do zarządzania GravityZone z konsolą Prism. To zabezpieczy chmury przedsiębiorstwa i zapewnia doskonałą wydajność i automatyzację prac związanych z wdrażaniem zabezpieczeń."

W ubiegłym roku Bitdefender otrzymał status Nutanix AHV Ready.

"Na wcześniej osiągniętym poziomie integracji, Bitdefender spełniałby swoje zadanie i można by było zabezpieczyć nim Nutanix" - powiedział Florescu. "Aktualnie różnica polega na tym, że jesteśmy zintegrowani na poziomie API z Prism, co pozwala nam uzyskać pełen wgląd w nowe rozwiązanie"

GravityZone może używać uzyskanych w ten sposób danych do automatycznego uruchomienia narzędzi i serwerów bezpieczeństwa. Dane mogą być użyte również do przypisywania polityk dotyczących zabezpieczeń oraz dostarczania raportów dotyczących infrastruktury i odzyskiwania licencji zabezpieczeń z maszyn wirtualnych, które zostały wycofane z użytku.

Florescu jest zdania, że integracja zapewni Bitdefender znaczącą przewagę konkurencyjną w rosnącej liczbie środowisk chmurowych Nutanix. "Nikt nie ma takiego samego poziomu partnerstwa z Nutanix, zarówno w sferze cyberbezpieczeństwa, jak i na samym poziomie integracji", stwierdził.

Rozwiązanie łączące w sobie Bitdefender GravityZone z Nutanix Prism jest już dostępne na Nutanix Calm Marketplace.