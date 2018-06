Rząd Australii zmusił firmy do zezwolenia na dostęp do zaszyfrowanych wiadomości.

Australijski rząd opracował przepisy mające na celu uzyskanie dostępu do zaszyfrowanych wiadomości z różnych aplikacji. Firmy technologiczne obawiają się, że stworzy to furtkę dla hakerów, którzy będą doprowadzać do exploitów szyfrowania i zagrażać bezpieczeństwu, pisze The Guardian.